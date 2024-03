Visibilia, commissariata la società di Daniela Santanché: i giudici nominano un amministratore giudiziario

Milano – La Sezione imprese del Tribunale civile di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria per Visibilia Editore, ossia il commissariamento per la società del gruppo fondato dalla ministra del Turismo Daniela Santanché e da lei presieduta fino al gennaio 2022, prima di dismettere cariche e quote.

I giudici, dopo gli esiti dell'ispezione che hanno evidenziato gravi criticità nei conti e nella gestione della società, hanno accolto la richiesta dell'aggiunto Laura Pedio e del pm Marina Gravina e di un gruppo di soci di minoranza, col legale Antonio Piantadosi.I giudici (Simonetti-Marconi-Zana) hanno disposto, come si legge nel provvedimento da poco depositato dopo l'udienza della scorsa settimana, la “revoca dall'incarico dell'attuale Consiglio di amministrazione della società Visibilia Editore spa”, composto da Alberto Campagnoli, Giuseppe Vadalà, Maria Claudia Santaloja, Massimiliano Poppi e Cesare Meroni. Hanno anche revocato “i sindaci Nadia Bonelli, Federico Stricagnolo e Giorgio Mangiaracina”. E hanno nominato il professore e avvocato torinese Maurizio Irrera, come “amministratore giudiziario di Visibilia Editore spa per il periodo di sei mesi”.