Caso San Siro, il Tar respinge il ricorso del Comune contro il vincolo della Soprintendenza: cosa succede ora

Nuovo capitolo nel braccio di ferro tra Palazzo Marino e la Sovrintendenza su San Siro: il Tribunale amministrativo della Lombardia ha confermato l'esistenza di un vincolo culturale sul Meazza. I giudici hanno dichiarato "inammissibile" il ricorso presentato dal Comune di Milano per ottenere l'annullamento dei pareri positivi della Soprintendenza Archeologia Belle Arti per la Città Metropolitana di Milano, formulato il 26 luglio 2023, e della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale relativi all'esistenza dell'"interesse culturale".

"Ora l'unica strada reale che rimane è la ristrutturazione del Meazza, come noi chiediamo da anni. A parte le fanfaluche di San Donato e di Rozzano. Grazie alla lotta nostra e dei cittadini". Lo dichiara Carlo Monguzzi, consigliere comunale dei Verdi, commentando la sentenza del Tar Lombardia che ha respinto l'opposizione del Comune al vincolo sul secondo anello dello stadio e che, di fatto, impedisce l'abbattimento dell'impianto.