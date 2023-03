San Siro, il Milan formalizza interesse per area ex ippodromo La Maura: cosa succede ora

Milano, 28 febbraio 2023 - Martedì mattina il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha incontrato il presidente del Milan Paolo Scaroni e l'ad dell'Inter Alessandro Antonello per parlare ancora una volta del futuro dello stadio San Siro e delle intenzioni dei due club dopo la notizia sulla possibilità che la società rossonera si sfili dal progetto congiunto del nuovo impianto accanto a quello attuale.

Qui Milan

Nel corso del summit a Palazzo Marino, durato un'ora, i rappresentanti della società rossonera hanno comunicato di avere un interesse formale a realizzare l'impianto sull'area dell'ex ippodromo La Maura. "L'opzione principale rimane lo stadio di San Siro con il Milan - ha spiegato Alessandro Antonello amministratore delegato dell'Inter - però oggi ufficialmente il Milan ha comunicato che c'è un interesse formale sull'area de La Maura. Questo richiederà alcune settimane di analisi da parte del Milan per poi rivedersi tra qualche giorno e capire se effettivamente quell'area sarà oggetto di sviluppo, oppure se procederemo con il progetto originale quindi insieme a San Siro".

Qui Inter

L'area alternativa da parte dell'Inter per il nuovo stadio "è stata individuata ma non possiamo fare disclosure perché c'è un piano di confidenzialità quindi dobbiamo mantenerlo" ma è "fuori dall'area del Comune di Milano": lo ha detto lo stesso Antonello incalzato dai giornalisti su quale sia l'alternativa dell'Inter nel caso in cui il Milan dovesse sfilarsi dal progetto stadio sull'area

San Siro che in ogni caso, per l'Inter, ad oggi, rimane "l'opzione principale" con il club rossonero.

Futuro del Meazza

"Le aree dentro la città sono molto limitate, tutte le alternative che oggi ci sono sul tavolo, fin dal piano originale di Sesto, sono tutte delle aree metropolitane di Milano, all'interno ce ne sono veramente poche" e proprio "La Maura" su cui lavora il Milan "è una di queste, quindi diciamo che è più facile che sia al di fuori del Comune di Milano". Quanto alle sorti del Meazza nel caso in cui entrambi i club dovessero andarsene, Antonello ha risposto: "Non possiamo rispondere noi lo dovete chiedere all'amministrazione comunale".