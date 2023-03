San Donato, spaccata notturna al pub. Il ladro, ferito, scappa a mani vuote

San Donato Milanese (Milano), 28 febbraio 2023 – Ha usato un grosso posacenere, e poi una pietra, per spaccare la vetrata d’ingresso. Si è quindi introdotto nel locale e, nonostante l’entrata in funzione dell’allarme fumogeno, è riuscito a raggiungere il registratore di cassa. Vuoto, in quel momento. È fuggito senza un soldo – e dopo essersi vistosamente ferito coi vetri andati in frantumi – il ladro che questa notte ha dato l’assalto alla birreria Rapsody, in via Salvemini a San Donato.

Nella mattinata di oggi vistose tracce di sangue imbrattavano il pavimento, le sedie e i tavolini del locale, a riprova di quanto accaduto alle 4.54, quando il malvivente è entrato in azione, non è ancora chiaro se da solo, o con l’aiuto di qualche complice. “In due anni è la quinta incursione”, dice esasperato il titolare del locale, Alessandro Finocchiaro, ora alle prese coi lavori di sistemazione e la conta dei danni.

Quella di stanotte è l’ennesima intrusione che si è registrata negli ultimi mesi a carico di scuole ed esercizi commerciali di San Donato. Episodi che contribuiscono a riaccendere i riflettori sul tema della sicurezza.