San Donato, cliente spruzza spray urticante alle Poste: uffici evacuati e chiusi

Attimi di paura, questa mattina, martedì 1° aprile 2025, nell’ufficio postale di via Europa 8 a San Donato. Un cliente, che poi si è allontanato, ha spruzzato dello spray urticante nell’area del front-office. L’allarme è scattato poco dopo le 9, quando sul posto si sono precipitati carabinieri e vigili del fuoco.

Spruzzano speay urticante: evacuato l'ufficio postale di via Europa a San Donato Milanese

Due intossicate

Per consentire le operazioni di aerazione e messa in sicurezza, si è reso necessario evacuare i locali, facendo uscire sia i clienti che il personale. Due dipendenti della struttura, due donne di 34 e 59 anni, sono rimaste lievemente intossicate: una di loro è stata accompagnata per accertamenti, in codice verde, al vicino ospedale di San Donato.

Le indagini

I carabinieri hanno avviato le indagini per fare piena luce sull’accaduto e individuare la persona che ha spruzzato la sostanza urticante. Da chiarire anche i motivi del gesto. Intanto, in tarda mattinata i dipendenti sono tornati nei rispettivi uffici, indossando la mascherina come misura precauzionale. La riapertura al pubblico è prevista tra l’ora di pranzo e il primo pomeriggio di oggi. L’area dello sportello postamat è accessibile.

Il precedente

Qualche giorno fa un episodio simile era avvenuto al cinema multisala di Cerro Maggiore dove due persone avevano spruzzato lo spray al peperoncino all’interno delle sale del Move In, causando forti irritazioni e malesseri fra i presenti in quel momento all’interno dell’edificio. A pagare le conseguenze per gli effetti dello spray sono stati un uomo di 55 anni e una donna di 47, soccorsi da un’ambulanza della Croce rossa di Legnano: i due sono stati condotti al pronto soccorso di Castellanza per le cure del caso.