Gardone Riviera, spruzzano spray urticante nei bagni della scuola: cinque minorenni si sentono male

Gardone Riviera (Brescia), 7 febbraio 2025 – Gli atti vandalici all’interno degli istituti scolastici del Bresciano non si fermano. Questa volta il teatro dei fatti è una scuola del Benaco, dove dei ragazzi di cui ancora non si conosce l’identità, uno o più di uno, hanno spruzzato uno spray urticante all’interno dei bagni della scuola Caterina de’ Medici: l’istituto alberghiero di Gardone Riviera.

L’intervento delle ambulanze

Sette persone, tra cui cinque minorenni, una diciottenne e una 26enne hanno accusato malori e specie irritazione alla bocca, al naso e agli occhi. Una persona è finita in ospedale con una intossicazione più seria ma non tale da destare preoccupazioni. La richiesta di aiuto al 112 è stata fatta quando si è scatenato il caos. Gli operatori della centrale di Brescia hanno avvisato il servizio di soccorso ed emergenza alpina, che ha mandato sul posto un’ambulanza e un’auto con medico a bordo. Sono anche giunti sul posto i carabinieri di Salò, che stanno indagando per capire chi siano i responsabili del gesto e procedere, una volta che saranno individuati, con la denuncia.