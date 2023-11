Nibionno, falso idraulico deruba anziana vedova: forse stordita con spray puzzolente

Nibionno (Lecco), 2 novembre 2023 –Un ladro con i panni di idraulico. Un falso idraulico ha truffato e derubato una pensionata vedova di 89 anni. Le ha rubato soldi e oro. E' successo a Nibionno, in località Gaggio. Il truffatore ha suonato al campanello di casa dell'anziana, qualificandosi come idraulico incaricato di verificare le tubature. Aveva una sorta di cartellino identificativo e pettorina, una parlantina loquace e modi molto affabili, oltre che convincenti.

La truffa

L'89enne, nonostante la diffidenza iniziale, lo ha così lasciato entrare. Come poi il ladro l'abbia imbrogliata non è chiaro, la vittima non si ricorda molto ed è sotto shock. Forse l'ha stordita con una bomboletta spray puzzolente,oppure l'ha convinta a consegnargli gioielli e contanti con il solito pretesto di evitare che venissero corrosi dalle sostanze che avrebbe dovuto usare per bonificare le condutture dell'acqua, magari l'ha semplicemente circuita con la favella. Sta di fatto che l'ha persuasa a spalancare lo sportello della cassaforte che poi ha svaligiato. Quanto l'89enne, che abita da sola, ha realizzato quanto accaduto ormai era tardi: il forziere era vuoto e il ladro dileguato.

I consigli

Dopo essersi ripresa ha chiesto aiuto agli agenti della Polizia locale. In zona sono installate diverse telecamere del sistema di videosorveglianza comunale che potrebbero aver catturato il colpevole mentre arrivava o quando scappava. I consigli per evitare le truffe sono sempre gli stessi: non aprire agli sconosciuti e non farli entrare mai in casa, non consegnare soldi a chi non si conosce, ricordarsi che funzionari e incaricati pubblici non sono mai autorizzati a intascare denaro, ma soprattutto, in caso di dubbi, comporre senza vergogna il numero di emergenza 112, perché è sempre meglio una telefonata prima per sventare un furto, che dopo per denunciarlo.