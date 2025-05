Lotta alla disoccupazione, arriva l’intelligenza artificiale

Lotta alla disoccupazione, a Pioltello torna il Career Day e al salone dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro sbarca l’intelligenza artificiale. In vetrina aziende, pubbliche e private, università e laboratori. Una cabina di regia che "aiuta a fare la scelta giusta per il proprio percorso e a stringere contatti per muovere i primi passi nella professione", spiegano Informagiovani e Comune, che organizzano. Ci sarà anche Talent Hub, la piattaforma regionale per gli annunci personalizzati. Appuntamento al 10 magio dalle 9.30 alle 13, nella sala polifunzionale di piazza Bonardi 1 (al primo piano, sopra la stazione ferroviaria di Pioltello-Limito). Tra le novità, il workshop in programma dalle 11 alle 12, "AI nel lavoro e nello studio: strumenti, opportunità e sfide", condotto da giovani studenti e docenti dell’Its Lombardia Meccatronica "per approfondire le potenzialità della nuova tecnologia applicata al mondo della formazione e delle professioni". Anche quest’anno parteciperanno all’organizzazione alcuni ragazzi del liceo Machiavelli in qualità di "tirocinanti", grazie al progetto, Eurodesk "Young Multiplier". Il Career Day rientra tra le iniziative della Milano Civil Week che ha come filo conduttore il tema "L’Europa siamo noi".

"Siamo arrivati alla settima edizione di questo evento importante per l’orientamento lavorativo e formativo dei ventenni - spiega Marta Gerli, assessora alle Politiche giovanili -. Quest’anno il numero dei partecipanti è aumentato ancor di più, siamo alla capienza massima degli spazi, segno della credibilità conquistata nel tempo dall’iniziativa e in generale dal Servizio Informagiovani del Comune di Pioltello, anche in ambito regionale". Un format consolidato con un obiettivo preciso. "Puntiamo alla professionalità degli operatori e a coinvolgere direttamente i ragazzi per offrire un servizio di orientamento su misura ed efficace con tanti momenti: dalla quotidianità ai grandi appuntamenti come questo". Informazioni e iscrizioni al workshop: tel. 02/92148060 - 366.600838 email:informagiovani@comune.pioltello.mi.it

Barbara Calderola