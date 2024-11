Salesiani, Delpini tra i ragazzi: "Sentite la bellezza della vita"

Un tour guidato tra aule interattive e labotatori. Monsignor Mario Delpini ha visitato l’istituto scolastico Salesiani di Sesto San Giovanni, il polo più grande d’Europa con 2.750 studenti di ogni ordine e grado e 300 collaboratori. Ad accoglierlo, in palestra, 540 ragazzi delle medie che hanno rivolto alcune domande all’arcivescovo di Milano sulla speranza e sulla fede. "Sono contento di vedervi e sono anche abbastanza esperto di adolescenza per sapere che il vostro grande entusiasmo non è per vedere l’arcivescovo di Milano, ma per saltare un’ora di scuola – ha ironizzato –. A parte gli scherzi, grazie di questa accoglienza festosa e di quello che rappresentate per questo istituto, per Sesto San Giovanni e per le città vicine. Siete una grazia e, crescendo, dovrete sentire la bellezza della vita e rendere la vita bella anche agli altri".

Monsignor Delpini è stato poi accompagnato tra i vari laboratori delle scuole professionali, la vera punta di diamante dell’istituto Salesiani, che può vantare il 97% di indice di occupazione per i diplomati degli istituti tecnici. Insieme al corpo docenti e dal direttore Francesco Cristinelli, l’arcivescovo ha visitato le aule di automotive, meccanica e termoidraulica, salutando gli studenti alle prese con pistoni, impianti idraulici e quadri elettrici e facendosi raccontare i segreti dei loro futuri mestieri.

