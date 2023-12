Milano, il sindaco Beppe Sala serve il pranzo di Natale alla mensa dei poveri

Milano, 25 dicembre 2023 – Si rinnova la tradizione del Natale “solidale” per il sindaco Beppe Sala che oggi ha smesso l’abito scuro da primo cittadino per indossare la divisa da “cameriere” per servire un pasto caldo a senza tetto e bisognosi. Cappello rosso da Santa Klaus e grembiule in tinta natalizia, Sala ha accolto da dietro il bancone della mensa di piazzale Velasquez, gestita da Opera San Francesco, il nutrito numero di milanesi, vecchi e nuovi, che non possono permettersi il classico pranzo in famiglia: clochard, migranti, uomini e donne con precarie situazioni abitative. Guanti di plastica e mestolo in mano, il primo cittadino ha “scodellato” sui vassoi lasagne, pollo, patate e dolci natalizi – offerti da Sila Advanced nutrition – dopo l’immancabilie consegna dei regali da parte dei volontari di Opera San Francesco, guidati da Fra Marcello Longhi.

“Un pasto che ha il sapore dell'accoglienza – ha scritto Sala sul suo profilo Facebook – del calore di un abbraccio, della vicinanza e della solidarietà. Emozioni che ho vissuto io stesso nel distribuire i piatti caldi agli oltre mille ospiti, insieme ad altri 21 volontari e a Fra Marcello. Queste persone vanno aiutate nel loro quotidiano. E dobbiamo anche cercare di fare una cosa più difficile: dare loro la speranza che la loro condizione possa cambiare”