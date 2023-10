Il “palo”, la mossa col piede e poi la fuga con la borsa rubata: furto in diretta sventato dalla polizia

Milano – Un furto in diretta, sotto gli occhi di una telecamera di sorveglianza ma soprattutto di alcuni agenti della sesta Sezione ''Contrasto al Crimine Diffuso'' della Squadra Mobile di Milano, è costato l’arresto di tre cittadini colombiani, un uomo di 32 anni e due donne di 33 e 27 anni per furto aggravato in concorso.

Durante un servizio di prevenzione dei reati predatori, giovedì pomeriggio verso le 17.30 i poliziotti hanno notato un uomo e due donne – risultate poi avere precedenti di polizia –, che fingendosi turisti osservavano le borse e gli effetti personali dei cittadini che erano nei locali della zona di piazza Duomo.

Nel frame del video si nota il movimento col piede per avvicinare la borsa da rubare

I tre sono entrati all'interno di un bar di via Speronari e si sono avvicinati al tavolo di un gruppo di ragazze che erano intente a consumare un caffè. Mentre l'uomo e la 27enne facevano da palo, la 33enne approfittando di un momento di distrazione della vittima, ha afferrato una borsa che era per terra, trascinandola a sé con la gamba e nascondendola sotto la sua giacca, per poi uscire dal locale. I poliziotti che avevano assistito alla scena hanno fermato i tre, consegnando la borsa che conteneva un pc, un iPad ed effetti personali alla proprietaria, una ragazza italiana di 22 anni.