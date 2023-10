Milano, furti nei negozi del centro con la calamita: ecco come agiva la coppia di ladri. In casa merce rubata per 11mila euro

Milano, 7ottobre 2023 – Facevano “shopping” nei negozi del centro di Milano ma senza pagare. Una coppia è stata arrestata dalla polizia per furto aggravato in concorso: lei, peruviana, 40 anni, con precedenti e attualmente in prova ai servizi sociali, lui 32enne connazionale, ha precedenti per reati contro il patrimonio. Gli agenti hanno anche scoperto a casa dei due merce rubata per circa 11mila euro.

Ma veniamo ai fatti. I poliziotti della Squadra Mobile hanno notato i due nel pomeriggio di giovedì scorso aggirarsi con fare sospetto in centro ed entrare in un negozio di abbigliamento sportivo di via Torino e poi in un altro di pelletteria in corso Vittorio Emanuele, quindi in una farmacia all'uscita della quale sono stati bloccati e perquisiti. L'uomo era in possesso di un farmaco rubato poco prima e di due borse, la donna aveva 4 paia di leggings sportivi e una potente calamita, utilizzata generalmente per asportare i dispositivi antitaccheggio.

I poliziotti hanno contattato i responsabili dei tre negozi e hanno restituito gli oggetti di loro proprietà. I due stranieri avevano anche altri capi di abbigliamento, probabilmente asportati poco prima da altri esercizi commerciali. La donna è stata anche indagata per ricettazione dopo che gli agenti hanno scoperto nella sua abitazione 232 capi di abbigliamento di diverse marche, ritenuti di provenienza furtiva, per un valore di circa 11mila euro.