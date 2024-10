Omicidio di Manuel Mastrapasqua, il sindaco di Rozzano: “Ora si faccia giustizia”

Rozzano (Milano), 13 ottobre 2024 – “Ora si faccia giustizia”. Queste le parole con cui si chiude il post pubblicato sui social da Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano, il paese alle porte di Milano dove è stato ucciso Manuel Mastrapasqua nella notte tra giovedì e venerdì.

“Abbiamo perso Manuel - ha scritto i primo cittadino - , un bravo ragazzo della nostra città, ucciso l'altra notte a coltellate, da un criminale appena arrestato. Porgo le mie più sentite condoglianze, mi stringo al dolore della famiglia, dei suoi cari e di tutti coloro che gli volevano bene. Verrà indetto il lutto cittadino il giorno del suo funerale”.

Il post facebook di Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano

Ferretti ha poi ricordato che “il colpevole è stato preso, l'Arma dei carabinieri e la Tenenza di Rozzano hanno fatto un grande e celere lavoro di indagine. Complimenti e grazie da parte di tutta la città. Ora si faccia giustizia”.

Intanto, sui social è stata lanciata una manifestazione spontanea che si terrà questa sera alle 19 in piazza foglia, la piazza del Municipio. Una fiaccolata come segno di vicinanza alla famiglia di Manuel. Verosimilmente saranno in tanti a partecipare. Ci sarà quella Rozzano che è stanca di vivere nella paura e nel terrore. Quella Rozzano che non concepisce la violenza e non accetta che un ragazzo possa morire per una rapina da pochi euro.

E sempre sui social è stata lanciata una raccolta fondi per stare vicino alla famiglia e contribuire alle spese dei funerali.