Omicidio a Rozzano, la città si è svegliata arrabbiata: “L'assassino di Manuel Mastrapasqua deve marcire in carcere”

Rozzano, 13 ottobre 2024 - La città è andata a dormire con la notizia che l'assassino di Manuel Mastrapasqua era stato arrestato e si è svegliata con la consapevolezza che ad uccidere un bravo ragazzo è stato un altro ragazzo di Rozzano, molto più giovane, Daniele Rezza 19 anni.

E la rabbia è esplosa in maniera esponenziale. Sui social è stata lanciata una manifestazione spontanea che si terrà questa sera alle 19 in piazza foglia, la piazza del Municipio. Una fiaccolata come segno di vicinanza alla famiglia di Manuel. Verosimilmente saranno in tanti a partecipare. Ci sarà quella Rozzano che è stanca di vivere nella paura e nel terrore. Quella Rozzano che non concepisce la violenza e non accetta che un ragazzo possa morire per una rapina da pochi euro.

E sempre sui social è stata lanciata una raccolta fondi per stare vicino alla famiglia e contribuire alle spese dei funerali. ma in alcuni casi dalla rabbia comprensibile si passa all'odio, quello che spaventa.

In rete girano messaggi forti contro l'assassino: "spera di restare lì dentro il più possibile perché ora a Rossano sanno il tuo nome e conoscono la tua faccia. Non auguro alla tua famiglia di passare quello che stanno passando i cari di un povero ragazzo che stava ascoltando tornando a casa dal lavoro e tu? Devi marcire giuro".