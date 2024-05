Rozzano Grillo promette il bonus bebè

Anche Antonino Grillo scende nell’agone elettorale: è lui il candidato sindaco della lista Rozzano Insieme. Pensionato, 67 anni, una laurea in giurisprudenza, Grillo è stato vicesindaco a Rozzano con la prima cittadina Maria Rosa Malinverno. Successivamente ha rivestito la carica di consigliere comunale.

"Ritengo di avere l’esperienza necessaria per gestire la macchina comunale: in quest’ottica, mi metto a disposizione della città, che ha bisogno di un rilancio sotto molteplici aspetti, dalle manutenzioni degli spazi pubblici alla creazione di luoghi di aggregazione e socialità".

"La prima cosa che farò, se diventerò sindaco? Un’istanza al ministro Piantedosi affinché a Rozzano arrivi un commissariato di polizia. Serve un potenziamento della sicurezza per arginare la micro-criminalità". Non solo sicurezza, l’aspirante primo cittadino promette grande attenzione al sociale. "Alle neo mamme intendiamo garantire un bonus bebè di 1.000 euro. Un modo per tendere una mano alle famiglie e cercare d’incentivare l’incremento demografico. Pensiamo a nidi gratuiti per fasce Isee fino a 30mila euro; anche la mensa scolastica deve essere gratuita, ma senza che questo vada a discapito della qualità degli alimenti".

Sul fronte degli anziani, l’intenzione è istituire delle sentinelle per individuare e segnalare al Comune le situazioni di disagio. E per stabilire un ponte inter-generazionale, si punta al concorso Adotta un nonno, rivolto agli studenti del territorio. "In questi anni a mio avviso sono state fatte scelte discutibili, come l’assegnazione della rete del gas a un unico concessionario per una durata di 48 anni. Ancora. Erano stati annunciati 10 dipendenti comunali con funzioni anti-degrado, figure che in realtà non si sono mai viste".

Anche a Rozzano, urne aperte l’8 e 9 giugno sia per le europee che per le amministrative. Oltre a Grillo, i candidati in corsa per lo scranno del Comune sono il sindaco uscente Gianni Ferretti (centrodestra, lista civica Ferretti sindaco, Italia Viva); Giuseppe Foglia (lista civica Orgoglio Rozzano, Pd, Alleanza Verdi Sinistra, lista civica Rozzano in comune); Andrea Bonazzi, (Movimento 5 Stelle); Emanuelle Desmazure (lista civica Riformisti e civici).