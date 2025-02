Rozzano, 5mila famiglie al caldo: ecco il primo progetto di teleriscaldamento che sfrutta l’energia prodotta dal Data Center

Rozzano (Milano) – Tim Enterprise, in collaborazione con GETEC, ha avviato a Rozzano il primo progetto italiano di recupero del calore generato da un Data Center per alimentare il teleriscaldamento di oltre 5mila abitazioni nel quartiere Aler. L’iniziativa consente di ridurre il consumo di gas naturale e le emissioni di anidride carbonica, con beneficio ambientale equivalente alla piantumazione di 17.500 alberi.

Il calore prodotto dal Data Center TIM viene catturato e trasferito alla rete di teleriscaldamento tramite scambiatori e pompe di calore, garantendo riscaldamento e acqua calda ai residenti. Il progetto, primo in Italia e già operativo, rientra nelle strategie di sostenibilità ed efficienza energetica di Tim Enterprise e Getec, contribuendo alla transizione ecologica e alla riduzione dell’impatto ambientale.

“Questo progetto rappresenta un esempio virtuoso dell’utilizzo di fonti energetiche alternative e sostenibili generate dai nostri Data Center e trasformate a vantaggio dei cittadini – dichiara Elio Schiavo, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di TIM –. Un traguardo raggiunto per primi in Italia, grazie alla collaborazione con Getec e il Comune di Rozzano, che testimonia come Tim Enterprise sia in grado di garantire una crescita sostenibile, rendendo ancora più efficiente il funzionamento dei nostri impianti anche dal punto di vista del consumo energetico. Oltre ad abilitare connessioni e tecnologie per lo sviluppo digitale del Paese, vogliamo proporre soluzioni ecosostenibili, in sintonia con le esigenze delle amministrazioni locali e in linea con la nostra idea di smart land, modello di città evoluta e sicura”.

“La partnership è un passo concreto nella transizione energetica delle nostre città – dichiara Giovanni Pontrelli, amministratore delegato di Getec –. L’iniziativa conferma il nostro impegno nello sviluppo industriale in Italia, promuovendo soluzioni innovative e taylor made che accelerano la decarbonizzazione. Gli investimenti del Gruppo Getec mirano a creare infrastrutture avanzate, con benefici per l’ambiente e le comunità locali”.