Rozzano, 14 maggio 2025 - Sgomberato e smantellato un villaggio abusivo composto da 13 baracche a Rozzano. Un colpo deciso al degrado urbano e all’illegalità. La polizia locale è intervenuta all’interno di una baraccopoli sorta tra rovi e sterpaglie a ridosso della tangenziale ovest a Ponte Sesto.

L’area ospitava una comunità nomade di circa venti persone, molte delle quali presumibilmente responsabili di furti di rame, ruberie e reati contro il patrimonio che nella zona si ripetono da molto tempo.

Rozzano, smantellata la baraccopoli abusiva dalla polizia locale (nella foto)

All’interno delle baracche costruite con materiali di fortuna, gli agenti hanno rinvenuto materassi, cucine rudimentali e stufe improvvisate per il riscaldamento, segno evidente di un’organizzazione interna che aveva trasformato l’insediamento in un vero e proprio villaggio autosufficiente al di fuori della legalità e delle norme igienico-sanitarie.

Nell'area della baraccopoli erano stati segnalati frequenti colonne di fumo: erano le guaine dei cavi elettrici rubati in zona che venivano bruciate una volta estratto il rame. È in corso l’abbattimento delle strutture fatiscenti. L’area sarà bonificata e messa in sicurezza per evitare nuove occupazioni.