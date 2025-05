Laboratorio usato come discoteca. Scatta il sequestro dei vigili

Controlli in locali notturni tra Milano e Rozzano: sanzioni e un sequestro preventivo. La Polizia di Stato, in coordinamento con la Tenenza dei Carabinieri di Rozzano, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Rozzano, ha eseguito una serie di controlli amministrativi in alcuni esercizi pubblici tra Milano elevando diverse sanzioni di natura amministrativa e penale.

Al termine delle verifiche presso l’American Sax Club, in via Valleambrosia a Rozzano, è stato disposto il sequestro preventivo dei locali per irregolarità in materia edilizia: l’edificio risultava accatastato come laboratorio, ma veniva utilizzato come discoteca. Sono state elevate diverse sanzioni amministrative per apertura abusiva di locale di pubblico spettacolo, assenza della licenza comunale per trattenimenti danzanti, mancanza della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, cattivo stato di conservazione di prodotti alimentari. Rinvenuti oltre 10 chili di carne e pesce in avanzato stato di deterioramento, circostanza che ha portato anche alla denuncia dei titolari.

I Carabinieri hanno inoltre identificato 12 avventori, di cui due con precedenti penali. Nella stessa serata gli agenti della polizia locale hanno arrestato due individui di origine straniera, Z.K. 28 anni e J.M. 38 anni, per spaccio di sostanze stupefacenti e sono state sequestrate 20 dosi di cocaina già pronte per la vendita.

Controlli anche all’Enigma Club Latino. Anche in questo caso sono state riscontrate violazioni per apertura abusiva di locale di pubblico spettacolo, assenza della licenza comunale, assenza della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande. Il presidente dell’associazione che gestisce il locale è stato denunciato.

Mas.Sag.