Articolo 52 in azione, nuovo raid in un parco di zona San Siro: in fuga gruppo di spacciatori. Il video su Instagram

Milano, 1 aprile 2025 – "Milano, quartiere San Siro, venerdì 28 Marzo: una milizia del Movimento anticrimine e antimaranza ‘Articolo 52’ ha assaltato il parco dello spaccio di questo quartiere. I rondisti incappucciati con un blitz veloce e prepotente hanno fatto scappare a gambe levate una banda di circa 15 spacciatori nordafricani, che seminano il terrore e il panico nel quartiere. Le ronde si stanno moltiplicando a Milano". Il post, con tanto di video, è comparso nelle ultime ore sulla pagina Instagram "Notizie dal mondo", già utilizzata nelle scorse settimane per veicolare le immagini di agguati e pestaggi che sarebbero legati all'autoproclamato movimento "anti-maranza" che prende il nome dall'articolo 52 della Costituzione.

Il video

Stando a quanto si scorge nei pochi secondi di filmato, girato in tarda serata, un gruppo di ragazzi vestiti di nero avrebbe effettuato un raid in un'area verde della zona di San Siro per mandare via i pusher che lo userebbero come avamposto per smerciare dosi. Non è indicato un punto preciso, ma le immagini potrebbero far riferimento a un parchetto vicino alla fermata Segesta della metropolitana lilla. È il terzo video del genere comparso sul web che fa riferimento a presunte spedizioni punitive di Articolo 52. Spedizioni di cui quasi sempre non resta traccia in denunce o interventi delle forze dell'ordine, perché difficilmente le vittime contattano il 112.

In metropolitana

Lo scorso 14 marzo, era comparsa un'altra sequenza su "Notizie dal mondo". «Ti ricordi del ragazzo che hai picchiato? Picchia noi adesso. Hai picchiato un minorenne! E adesso cos’è? Non fai tanto il duro...». Banchina della fermata Centrale della metropolitana verde. Erano almeno in quattro, a volto scoperto, in quell'occasione: nel mirino era finito un uomo sulla quarantina, probabilmente nordafricano, additato come «ladro seriale».

La vittima designata aveva provato ad allontanarsi a passo svelto, ma era stata raggiunta sulle scale e picchiata: uno degli aggressori si era messo in guardia da boxeur e gli aveva scaricato addosso una raffica di cazzotti al corpo e alla testa, come se fosse su un ring. Poi erano arrivati altri due a dar manforte con calci e pugni, con il quarto che riprendeva la scena col cellulare. «Ti facciamo uscire, ma ora te ne devi andare», avevano detto perentori dopo il pestaggio.

Sulla Darsena

Un assalto per vendetta – pare legato a un raid precedente contro uno dei ragazzi che segnalano la presenza di borseggiatrici ai passeggeri dei mezzi pubblici – che aveva ricordato sinistramente quello avvenuto sulla Darsena qualche giorno prima, immortalato in un filmato diventato il manifesto del movimento «anti maranza». In quel caso, nel mirino era finito un giovane nordafricano, additato come scippatore di collanine. Modalità identiche a quelle del blitz di San Siro.

L'inchiesta della Procura

Altri fotogrammi che potrebbero finire agli atti dell’inchiesta della Procura che sta cercando di capire chi siano gli ideatori di Articolo 52, che promettono di rispondere "alla violenza alla violenza" e puntano ad assoldare almeno "una cinquantina" di volontari per organizzare ronde all’ombra della Madonnina. Alcuni degli organizzatori dell’iniziativa sono già stati identificati dagli investigatori, nell’ambito del fascicolo aperto dal pm Alessandro Gobbis con l’ipotesi di reato di associazione a delinquere: si tratta, secondo le prime informazioni, di uomini di età compresa tra 18 e 30 anni, nessuno dei quali con legami certificati con la galassia dell’estrema destra (sebbene i loro profili tradiscano simpatie per quell’area). Vivono tra Milano, l’hinterland e la provincia di Como.