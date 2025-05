Raid in corso Lodi: con il trucco dello specchietto gli scippano il Rolex da 45mila euro

Milano - Un uomo di 40 anni è stato derubato dell'orologio Rolex Daytona ieri pomeriggio attorno alle 18 in corso Lodi, all’angolo con via Massarani, a Milano. I rapinatori sono due persone che lo hanno raggirato utilizzando il trucco dello specchietto e poi sono fuggite in sella a due scooter.

L'uomo ha riferito agli agenti della Polizia di Stato che uno dei due ha colpito lo specchietto della sua auto e che, dopo aver abbassato il finestrino per parlargli, l'altro gli ha strappato l'orologio, del valore di circa 45mila euro. Non è chiaro se l’automobilista sia sceso dall’auto o meno. Di certo, il suo prezioso cronografo gli è stato sottratto ed è sparito nel nulla insiema di due banditi. Entrambi sono infatti scappati a bordo rispettivamente di uno scooter Sh e di un Liberty.

L’ultima volta

I furti di Rolex non sono certo una novità a Milano. L’ultimo caso un mese fa circa al parcheggio del San Raffaele dove un sessantenne si era recato per andare a prendere la moglie in ospedale. Appena sceso dalla macchina, si è imbattuto in una donna di cui non ha saputo fornire alla polizia dettagli particolari, salvo che era di corporatura esile. La sconosciuta si è avvicinata come se lo conoscesse da tempo e ha tentato di abbracciarlo, ma lui ha rifiutato l'approccio fisico. A quel punto, lei lo ha scippato del cronografo ed è corsa verso una macchina posteggiata a poche decine di metri di distanza: ad attenderla c'era un uomo, e i due si sono allontanati con l’orologio da 20 mila euro.

I precedenti

Lo scorso 30 marzo, un trentaduenne ha denunciato di essere stato depredato di un Daytona da 20mila euro con la stessa tecnica in zona Brera: "Mi trovavo a Milano in via San Marco incrocio via Goito in compagnia di alcuni miei amici, a bordo della mia Mercedes", l'incipit del suo racconto. Stando a quanto riferito, a lui si sono avvicinate tre persone descritte come "transgender" che "dapprima iniziavano a toccarmi, approfittando dei finestrini dell'auto abbassati, per poi tirarmi il braccio". "Dopo aver fatto ciò - ha aggiunto - gli stessi, con la scusa di aver visto avvicinarsi un'auto della polizia, si allontanavano di corsa percorrendo via Goito in direzione di via Cernaia. Appena vista la scena, non mi accorgevo dell'ammanco del mio orologio, ma dopo qualche istante appuravo che con un gesto repentino una delle tre mi aveva sfilato l'orologio dal polso".

A giugno 2024 un uomo di 72 anni è stato derubato da una donna di un Rolex da 10mila euro. La ladra si è avvicinata al pensionato in via Sardegna, lo ha abbracciato con molto affetto e poi si è allontanata all'improvviso. Quando il settantaduenne si è accorto di non avere più l'orologio era ormai troppo tardi: la donna, verosimilmente originaria dell'Est Europa, era già scappata verso piazza Piemonte per salire a bordo di un'auto guidata da un complice. Qualche giorno prima, un blitz praticamente identico era avvenuto in via Galvani, in zona Centrale: in quel caso, un settantenne era stato derubato da una donna di un Rolex modello Hulk da 15mila euro.