Milano, le sfilano il Rolex mentre è seduta al tavolino di un bar

Milano – La scusa dell'indicazione stradale. Il trucco ormai consolidato del foglietto sul tavolo per distrarre la vittima. E il furto dell'orologio.

L’approccio

Il colpo è andato in scena alle 11.30 di venerdì in via Verga, in zona Washington a Milano. Stando a una prima ricostruzione, una donna di 57 anni, seduta ai tavolini esterni di un bar, è stata avvicinata da un'altra donna, che le ha chiesto di aiutarla a raggiungere un determinato indirizzo. Dopo qualche secondo, ha tirato fuori un foglietto e l'ha messo sul tavolo, probabilmente per fingere di farsi indicare con precisione il luogo.

Il furto

Approfittando di un attimo di distrazione della cinquantasettenne, la ladra le ha afferrato il polso sinistro e le ha sfilato un Rolex modello Air-King del valore di circa 5mila euro, per poi scappare. La vittima si è accorta subito del furto, ma non è riuscita a bloccare la donna. A quel punto, non le è rimasto altro da fare che chiamare il 112 e denunciare quanto accaduto alla polizia.

Le indagini

Le indagini partiranno dall'analisi delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, che potrebbero aver ripreso la scena; non è escluso che poco lontano ci fosse un complice ad attendere la ladra in macchina.