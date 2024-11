Scontro frontale tra due auto a Rodano: gravissima 71enne

Rodano (Milano) – Grave incidente questa mattina, venerdì 15 novembre a Rodano (Milano), lungo la strada provinciale 182. L’allarme è scattato poco dopo le 8.30 per uno scontro frontale tra due auto. Una donna di 71 anni, alla guida di una delle due vetture coinvolte, è stata soccorsa e trasportata in elisoccorso in condizioni gravissime al Niguarda di Milano. La 71enne ha riportato traumi all’addome, al bacino e alla gamba.

Soccorso anche un uomo di 55 anni, che si trovava al volante della seconda auto. è stato soccorso per un trauma cranico e portato al San Raffaele. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto elisoccorso, auto infermieristica, 2 ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri.