Roberto Coppola ritrovato in Texas a 7 anni dalla scomparsa

Milano, 16 dicembre 2023 – È stato ritrovato in Texas a sette anni dalla sua scomparsa. “Roberto Coppola è vivo e si trova in buone condizioni”, spiegano dalla questura di Milano riportando quanto emerso dall’Interpol di Washington DC, coinvolta nelle ricerche dell’italiano.

Era scomparso sette anni fa e la Polizia di Stato di Milano, che su input dell'Ufficio del Commissario straordinario per le persone scomparse aveva avviato in agosto nuove indagini, è stata informata dall'Interpol di Washington DC che il milanese Roberto Coppola è vivo e si trova in buone condizioni.

Era il 2016 quando la madre ne denunciava la scomparsa. L’ultima apparizione di Roberto Coppola risaliva a Calgary, in Canada. Da lì si erano perse le sue tracce con il dubbio se la sua sparizione fosse stata volontaria o riconducibile a un omicidio.

L'Autorità giudiziaria, scrive la questura, “particolarmente sensibile a questo tipo di episodi, ha avviato un'attività in campo internazionale attraverso rogatorie giudiziarie verso il Canada e gli Stati Uniti, paesi ove vi erano le ultime tracce dello scomparso”.

La Squadra Mobile ha coinvolto nel frattempo il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia per raccogliere informazioni dai corrispettivi organismi della Norvegia, del Canada e degli Stati Uniti. I poliziotti hanno quindi concentrato l'attenzione sullo stato americano del Texas, dove, in base ad alcune informazioni che la madre aveva ricevuto da conoscenti, il figlio avrebbe manifestato l'intenzione di trasferirsi, raggiungendolo con un camper. Grazie alla direzione dell'Esperto per la Sicurezza presso l'Ambasciata d'Italia a Washington DC, le ricerche sul territorio statunitense si sono rivelate utili portando a rintracciare l'uomo.