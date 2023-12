Roberto Coppola scomparso 7 anni fa: da Milano al Canada fino al ritrovamento in Texas

Milano, 16 dicembre 2023 – Roberto Coppola è stato ritrovato in Texas, dopo 7 anni dalla sua scomparsa. Del milanese 43enne si erano infatti perse le tracce nel 2016, mentre si trovava in Canada. A rivolgersi subito alle Forze dell’ordine all’epoca era stata la madre. Oggi, dopo numerose e lunghe indagini è arrivata la svolta.

Nel 2016, la madre di Roberto Coppola denuncia la scomparsa del figlio. L’ultima apparizione risale a Calgary, in Canada.

Le ricerche scattano subito ma restano senza esito. In particolare si vuole fare luce sui motivi della scomparsa di Coppola: allontanamento volontario o gli è accaduto qualcosa?

La madre, proprio per ritrovare il figlio, non sporge solo denuncia alle forze dell’ordine, ma partecipa a trasmissioni televisive dedicate al ritrovamento di persone scomparse come “Chi l’ha visto?”.

Poi, nell’agosto del 2023, una prima svolta: la madre di Roberto Coppola fornisce agli investigatori nuove e importanti informazioni. Nello specifico la donna è venuta a conoscenza del fatto che, prima della scomparsa, suo figlio aveva manifestato più volte l’intenzione di trasferirsi a vivere in un camper nello Stato del Texas. La signora ha sentito queste voci da alcuni conoscenti e si è recata poi dagli agenti della squadra mobile del capoluogo lombardo per riferire tutto.

L’autorità giudiziaria avvia immediatmente un’attività internazionale attraverso rogatorie giudiziarie verso il Canada e gli Stati Uniti, paesi dove portavano le ultime tracce dello scomparso.

Grazie all’Esperto per la Sicurezza dell’Ambasciata a Washington, Roberto Coppola viene trovato in Texas: “Sta bene ed è in buone condizioni”.