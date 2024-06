Addio all’ex assessora Roberta Guaineri: il ricordo e il dolore sui social

Milano, 25 giugno 2024 – La politica milanese piange Roberta Guaineri, l’ex assessore comunale allo Sport scomparsa ieri sera a 57 anni dopo una lunga malattia. Il ricordo, così come la stima che traspare da post e dichiarazioni, è trasversale.

Unisce centrosinistra, lo schieramento a cui l’avvocato apparteneva e a cui aveva dedicato il suo impegno, accettando la chiamata a fare parte della prima giunta Sala, e centrodestra, i cui esponenti riconoscono la disponibilità e l’energia di Guaineri nel lavorare sui dossier comuni, abbattendo le differenti sensibilità politiche.

Il dolore

“Siamo in tanti senza parole. Ci mancherai infinitamente". Queste sono le parole con cui il consigliere regionale Pierfrancesco Majorino ricorda Guaineri. In tanti sul web hanno voluto lasciare un ricordo dell'avvocato: "Non ci posso credere, non è giusto – scrive Emanuele Fiano, colonna del Pd milanese – Che notizia terribile. Ricordo la prima volta che ci siamo conosciuti al Circolo di Porta Genova. Ti sia lieve la terra che ti accoglie troppo troppo presto".

La vicesindaco Anna Scavuzzo si rivolge direttamente all'amica: "Ciao Roberta. Il tuo sorriso, l'eleganza, la professionalità, il dinamismo, la curiosità. Poi l'energia, la caparbietà, il ritmo, la voglia di arrivare e vincere. E tanto altro. Voglio pensare a tutto questo ora. E a questa prima volta insieme. Al Giambellino, immortalati nella leggerezza di un momento e poi ancora mille volte negli anni a seguire. Bella e brava, forte e fragile. Troppo fragile. Che dolore. Un abbraccio alla tua famiglia, in silenzio, nella preghiera".

I rapporti

Attonito anche l'assessore Pierfancesco Maran: "Non riesco a credere che Roberta se ne sia andata, così giovane, una delle persone più belle incontrate in questi anni in Comune".

Già nella serata di ieri il sindaco Giuseppe Sala aveva ricordato con affetto sui social la sua assessora: ""Ho perso un'amica adorata - ha scritto il sindaco - È stata Assessora nella mia prima giunta, ma il nostro rapporto è stato molto di più di un rapporto professionale. Pochi mesi fa eravamo stati insieme a Siena per una gara ciclistica e solo dieci giorni fa era venuta a Palazzo Marino da me e mi aveva parlato dei suoi problemi di salute". "Ma così presto no, Roberta! Tocca andare avanti, ma so che lascerai un vuoto che non mi azzardo nemmeno a descrivere”, ha concluso il primo cittadino.

L’impegno

Non mancano le manifestazioni di cordoglio dal centrodestra. “Sono veramente senza parole – scrive l’ex campionessa di sci Lara Magoni, eletta con Fratelli d’Italia al parlamento europeo e sottosegretario allo Sport in Regione – Pazzesco, non è possibile! Con Roberta ho lavorato in modo straordinario durante il percorso olimpico, entrambe Assessori con le stesse deleghe; abbiamo condiviso progetti e iniziative, una donna competente ed entusiasta. L’ho vista poco tempo fa, bellissima come sempre. Difficile pensare a quanto accaduto, anzi impossibile. Ancora una volta la morte ci ha spiazzati. Togliendoci il respiro. Fai buon viaggio Roberta”.

Omaggio anche da Deborah Giovanati, consigliera comunale della Lega. “Ho appreso ieri sera la triste notizia della scomparsa di Roberta Guaineri – scrive su Facebook – L'ho conosciuta nello scorso mandato e ne ho sempre potuto apprezzare la disponibilità ad ascoltare per cercare di realizzare insieme ciò che di buono si poteva fare per la nostra città. Esprimo le mie condoglianze ai suoi cari e non manco di pregare per lei”.

Istituzioni e associazioni

Il dolore viaggia su toni profondi anche nei mondi frequentati dall’ex assessore, nelle sue attività professionale e politica. “Perdiamo un'amica e collega, Roberta Guaineri – si legge nella nota social dell’Ordine degli avvocati di Milano – Abbiamo avuto il modo di apprezzarla come avvocato, come componente del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio Giudiziario. Ci uniamo al dolore dei familiari per la sua prematura scomparsa e custodiremo per sempre il ricordo che è già nel cuore di tutti i colleghi che la conoscevano. Ciao Roberta”.

In lutto anche l’universo dello sport, agonistico e di base. “Se ne è andata ieri, improvvisamente, Roberta Guaineri, ex assessore allo Sport del Comune di Milano dal 2016 al 2021 – questo il messaggio sulla pagina Facebook del Csi di Milano – Il CSI Milano è profondamente scosso per la perdita di una cara amica dello sport, un'amica delle nostre società e del nostro Comitato. Roberta Guaineri era una persona attenta allo sport di base, che ha sempre seguito le nostre iniziative e i grandi eventi con partecipazione e sincera approvazione, a partire dalle Olimpiadi degli Oratori fino al più piccolo dei progetti. Tutto il Comitato si stringe nel ricordo e nella preghiera, ed esprime vicinanza alla sua famiglia”.