È morta Roberta Guaineri, ex assessora di Milano: un malore fatale in vacanza

È morta lunedì a 57 anni l’ex assessore del Comune di Milano allo Sport e al Turismo Roberta Guaineri. Sarebbe stato fatale un malore durante una vacanza in Sardegna. La Guaineri, assessore nella prima Giunta Sala, appassionata di sport, era avvocato. Dopo la Maturità Classica al Liceo Zaccaria di Milano, nel ’91 la laurea a pieni voti in Giurisprudenza alla Statale di Milano, con tesi in Diritto Penale Commerciale, poi l’ingresso nel prestigioso studio legale Nctm. Sposata con l’avvocato Alberto Toffoletto, titolare di uno dei più importanti studi di diritto commerciale in Italia e nel mondo.

L’ex assessore con delega allo Sport aveva seguito per la prima Giunta guidata dal sindaco Giuseppe Sala tutta la partita della candidatura di Milano alle Olimpiadi invernali del 2026, fino alla conquista dell’evento assieme a Cortina. Innamorata dello sport, presenza fissa alla tradizionale Gran Fondo del Naviglio di nuoto, ciclista e runner.

I messaggi di cordoglio

Decine di messaggi di cordoglio da amici, colleghi ed elettori. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha scritto: “Ho perso un’amica adorata. È stata Assessora nella mia prima giunta, ma il nostro rapporto è stato molto di più di un rapporto professionale. Pochi mesi fa eravamo stati insieme a Siena per una gara ciclistica e solo dieci giorni fa era venuta a Palazzo Marino da me e mi aveva parlato dei suoi problemi di salute. Ma così presto no, Roberta! Tocca andare avanti, ma so che lascerai un vuoto che non mi azzardo nemmeno a descrivere. Guarderò a lungo questa foto, che cristallizza un nostro momento di grandissima felicità”.

“Apprendiamo sgomenti – scrive il Partito democratico – che ci ha lasciati oggi Roberta Guaineri. Oltre che Assessora, che si occupò con passione e grande cura del dossier Olimpiadi, è stata importante avvocatessa e segreteria del nostro circolo di Milano Porta Genova. Come Partito Democratico vogliamo portare tutta la vicinanza dalla nostra comunità. Ciao, Roberta”.