Guasto sulla Milano-Bologna, treni cancellati e ritardi fino a 120 minuti: pendolari infuriati

Treni cancellati e ritardi fino a 120 minuti sulla linea Milano-Parma, che collega il capoluogo lombardo a Bologna. I disagi sono causati da un guasto alla linea elettrica verificatosi all’altezza di Parma intorno alle 11.15 che ha richiesto la sospensione del traffico ferroviario.

Nell’area del guasto stanno intervenendo i tecnici di Trenitalia, ma per ora non è dato sapere quando la circolazione sarà ripristinata. Decine di pendolari infuriati stanno segnalando i disagi, soprattutto sul fronte dei convogli regionali. Per mitigare la situazione sono state attivati bus sostitutivi tra Piacenza e Castelguelfo, tra Fidenza e Reggio Emilia e tra Parma e Suzzara.

In mattinata, anche sulla linea Alta velocità Milano-Bologna la circolazione era stata rallentata in direzione Milano, dalle 8.40 fino alle 10.05, in prossimità di Piacenza per un inconveniente tecnico poi riparato dai tecnici di Rete ferroviaria italiana. Il guasto ha causato ritardi fino a mezz’ora per 10 treni Alta Velocità.