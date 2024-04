Trovato corpo senza vita in un canale, è di Rita Trevisan? La donna è scomparsa da Baranzate dal 4 febbraio

Baranzate (Milano), 2 aprile 2024 - Il corpo di una donna è stato ritrovato in un canale a Ospiate di Bollate, nelle vicinanze dell'ex Mantegazza, un'azienda dismessa e abbandonata al confine con Baranzate. L'area è compatibile con il tragitto che avrebbe fatto Rita Trevisan la donna baranzatese di 86 anni scomparsa da casa lo scorso 4 febbraio, ma al momento non ci sono ancora conferme ufficiali da parte degli inquirenti.

La macabra scoperta è stata fatta nel primo pomeriggio, sul posto i carabinieri della Compagnia di Rho e alcuni mezzi dei vigili del fuoco. Il corpo sarebbe stato ritrovato sulle sponde del canale, dietro la via Milano, che è proprio la strada che l’anziana donna aveva percorso per recarsi da Baranzate a Ospiate per andare a trovare una parente.

Presumibilmente è anche la strada percorsa per tornare indietro, ma Rita a casa non è più tornata e ha fatto perdere le sue tracce. In questi due mesi i carabinieri hanno passato al setaccio tutta la zona, anche con elicotteri, droni e cani molecolari, ma dell'86enne nessuna traccia.

Sul luogo del ritrovamento del cadavere sono arrivati anche i due figli, Roberto e Marco. "Sappiamo che hanno trovato il cadavere di una persona, ma prima di dire che si tratta della mamma, verifichiamo", ha commentato uno di loro prima di entrare nell'azienda.