Notte di risse a Milano. In via Padova sedie e portaombrelli come armi, quattro persone in Questura

Milano, 16 marzo 2025 – Da via Filzi a via Padova, la notte tra sabato 15 e domenica 16 a Milano è stata particolarmente movimentata. Mentre fuori da un locale tra il Pirellone e piazza Repubblica Pugni, un 22enne ivoriano è rimasto per terra privo di sensi dopo essere stato preso a bastonate e calci in faccia, in via Padova all’altezza di via Transiti si è verificata una rissa in strada con tanto di spray, sedie e un portaombrelli presi in un locale e utilizzate come armi mentre il poco traffico della notte si è fermato.

La lite, se così si può chiamare, pare sia iniziata in un locale di via Padova all'altezza di via dei Transiti, in una zona dove gli abitanti più volte hanno lamentato risse. Questo episodio è stato immortalato in un video. Si vedono almeno otto persone azzuffarsi all'uscita, lanciarsi cose addosso, usare appunto le sedie come scudi e come armi per colpire. Uno dei bersagli coinvolti è una donna che, colpita alla schiena, cade, poi si rialza e viene colpita di nuovo e spruzzata come per allontanarla. Parte della rissa si sposta in mezzo alla strada. Le poche macchine presenti si fermano. Nel frattempo vengono chiuse le saracinesche del bar. Nessuno rimane all'apparenza ferito. Quando arriva la polizia porta quattro persone, tre uomini e una donna, in questura per l'identificazione.