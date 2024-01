Rissa tra mamme in attesa dei bambini davanti alla scuola elementare: arriva la polizia. “Era una maschera di sangue”

Milano – Le mamme in cortile con gli occhi rivolti alla porta della scuola, da dove i bambini fanno capolino per vedere chi ci sia ad attenderli. All'improvviso si accende una discussione tra due mamme. I toni si alzano sempre più, volano insulti, sempre più pesanti. Poi le botte. Tante botte. Calci, pugni, schiaffi. Tutto sotto gli occhi dei bambini in fila in attesa della campanella. Qualcuno piange spaventato. La rissa si sposta fuori: una mamma ha la peggio, rimane a terra, con il volto pieno di sangue. Alla fine arrivano tre volanti della polizia e l'ambulanza: una delle mamme viene portata in ospedale.

La lite in cortile

È successo nel pomeriggio di giovedì 25 gennaio alla scuola elementare Cinque Giornate in via Mugello 5, zona est della città. Intorno alle 16.30, orario di uscita dei bambini. Tutto è iniziato dentro il cortile dell'istituto, davanti a una delle porte da cui i bambini escono. Due mamme di un bambino di seconda e un'altra mamma hanno iniziato a discutere, pare per una questioni legate a motivi scolastici.

Davanti ai bambini

La discussione però è presto degenerata, diventando sempre più violenta. Con insulti e minacce gridate in mezzo agli altri genitori e davanti agli occhi dei bambini spaventati che attendevano di uscire. "Il bimbo di una di queste mamme quando ha visto cosa stava succedendo ha iniziato a piangere", racconta una mamma che era presente in cortile.

Sul marciapiede

Inutile l'intervento di alcune altre mamme che hanno cercato di dividere le tre donne. Le parole si sono trasformate in spintoni. A quel punto un gruppetto di altre mamme, con molta fatica, sono riuscite a fare uscire le tre donne dal cortile, almeno per risparmiare lo spettacolo ai bambini.

“Faccia piena di sangue”

Fuori però la situazione non si è calmata. Anzi. Sul marciapiede davanti alla scuola è andato in scena un vero e proprio pestaggio. Molto violento a detta dei genitori che erano presenti. Una delle mamme coinvolte, colpita da un pugno, è finita a terra. Le botte però non si sono fermate. Sono arrivati i calci e altri pugni. "Aveva la faccia piena di sangue", ha detto ancora sconvolta un'altra mamma presente.

L’arrivo delle volanti

Mentre i bambini uscivano dal portone principale sul posto sono arrivate tre volanti della polizia che sono riuscite a riportare la calma, procedendo poi all’identificazione delle donne coinvolte nella rissa. Sul posto è poi arrivata anche un'ambulanza e il personale medico ha soccorso la mamma, 36 anni, che ha avuto la peggio. La donna con una profonda ferita al volto e altre contusioni al corpo, non riusciva a stare in piedi, ed è stata presa anche da convulsioni. È stata caricata su una barella e portata al Policlinico, dove è ancora ricoverata. Tutto sotto gli occhi dei bambini.