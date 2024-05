Duello a colpi di bottiglie in via Padova: due feriti, paura tra le famiglie al Parco Trotter

Milano – Duello a bottigliate in pieno giorno, a due passi dal Parco Trotter, pieno di genitori e bambini, appena usciti da scuola. Protagonisti della violenta lite due stranieri di origine nordafricana (un 24enne e un 27enne) che si sono affrontati in via Mossa, traversa dell’affollatissima via Padova, nei pressi del parco cittadino. Un episodio che ha destato paura tra le tante famiglie che si trovavano in quel momento (erano circa le 16.30 di questo pomeriggio) nell’area verde.

Stando a quanto riferito i due si sono feriti usando le bottiglie rotte. Il 24enne è stato portato via da amici (e si è poi presentato ad un pronto soccorso dove è stato accettato in codice giallo), mentre il 27enne dal 118, che lo ha trasportato all'ospedale, sempre in codice giallo, con una profonda lesione a un braccio