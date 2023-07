Risparmio idrico con brio C’è la playlist “da doccia“

di Barbara Calderola

CERNUSCO

"Per lavarsi bastano 5 minuti, il tempo di una canzone". Su Spotify sbarca Acqua Sound, la playlist del Gruppo Cap per non sprecare acqua sotto la doccia. Per le sole mani è sufficiente un ritornello, 40 secondi, mentre per i denti bastano poche note. È questa la filosofia dell’iniziativa che ha messo in fila brani della giusta durata per ogni necessità e che punta a entrare nelle case dell’hinterland, tutte quelle servite dal gestore, e si rivolge in particolare ai ragazzi, paladini per eccellenza della causa ambientale. Tutto a ritmo di pop e rock. Un modo divertente di incidere su una delle partite più critiche del cambiamento climatico: il bisogno di conservare l’acqua. Una battaglia che l’azienda porta avanti da sempre su più fronti. Per eliminare le perdite sui 6.500 chilometri della propria rete ha adottato tecnologie di ultima generazioni e un programma di manutenzione continua e riutilizza i flussi in arrivo dai 40 depuratori sparsi in provincia per irrigare i campi e pulire le strade. "Da sempre il Gruppo è impegnato a proteggere la risorsa idrica con iniziative di sensibilizzazione dedicate a tutti coloro che, attraverso piccole azioni quotidiane, possono fare la loro parte – spiega il presidente Yuri Santagostino –. Ridurre il tempo che passiamo sotto la doccia è una pratica virtuosa. Farlo con l’aiuto della musica è anche un modo per raggiungere i giovani che sono i più sensibili al tema della febbre del pianeta". La società ha lanciato anche un decalogo domestico che insegna come risparmiare 100 litri di acqua all’anno a testa in poche semplici mosse. Siamo “sciuponi“: ciascuno di noi, secondo l’Istat, utilizza 214 litri al giorno contro una media europea di 125. Si può iniziare mettendo frangigetto ai rubinetti (grazie all’aria che aggiungono tagliano i consumi di 6-8mila litri ogni anno) e tenerli in esercizio perfetto: se ci sono perdite vanno riparate. Meglio usare gli scarichi a pulsanti per il water che regolano il flusso, sì alla doccia no al bagno: la riduzione è di un terzo. Lavarsi i denti e far la barba a secco, usare per le piante di casa l’acqua di cottura della pasta o del riso.