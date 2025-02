Rischio di crolli al cimitero: "Bisogna intervenire subito"

Soletta dei colombari a rischio crollo, “Vivere Cernusco” ha presentato una domanda di attualità in aula sulla manutenzione del cimitero. "Sono in tanti ad aver fatto presente la situazione potenziale pericolo - dice il capogruppo Giordano Marchetti -. Abbiamo appreso con favore l’avvio dei lavori per la Sala del Commiato, edificio atteso da tempo, ma questo progetto non deve far dimenticare all’Amministrazione tutta, quella attenzione necessaria a mantenere il decoro e la sicurezza di un luogo frequentato ogni giorno da tantissime persone". Da qui le richieste: "Interventi programmati e tempi". E se non ci fosse nulla in itinere "bisogna provvedere subito". Bar.Cal.