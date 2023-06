Risarcimenti per movida molesta, la sentenza della Cassazione preoccupa Sala: “C’è un paradosso”

Milano, 6 giugno 2023 – All’indomani della storica sentenza della Cassazione che, esprimendosi sul caso sollevato da residenti della movida a Brescia, ha stabilito che è dovere dei Comuni far rispettare le norme a tutela della quiete pubblica, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala si dice preoccupato per i possibili effetti sulle casse delle amministrazioni locali. “Io sono molto preoccupato – avverte il primo cittadino –, anche perché il problema è che qui c'è un paradosso: far rispettare quelle misure è un compito in generale del sistema di sicurezza e quindi la responsabilità è un po’ di tutti. Se però il costo ricade interamente sul Comune è un grandissimo problema”.

Sala ha poi spiegato che il Comune ha introdotto, prima della sentenza, una serie di misure. “Anche se oggettivamente controllare un fenomeno del genere in tempo reale in tutta la città è un'opera gravosa. È chiaro che per noi questa sentenza rappresenta una spada di Damocle enorme e leggo anche nella chat che ho con alcuni sindaci che c'è molta preoccupazione”