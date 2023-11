Riqualificazione e arte al Cam Pecetta

L’appuntamento è per oggi alle ore 9.30 al Cam, Centro di aggregazione multifunzionale Pecetta in zona Mac Mahon: gli abitanti sono invitati a partecipare alla riqualificazione collettiva degli spazi e a diventare artisti per un giorno. È il cuore del progetto “NelleMieMani – C’è molto di più in ogni tazza” di Nescafé in collaborazione con le amministrazioni locali, le associazioni del territorio e i cittadini. Un’iniziativa virtuosa che ha preso il via nel 2021 con la riqualificazione del campo da basket di via Canova a Trento e che oggi, a Milano, vede

protagonista il Cam frequentato ogni giorno da giovani, adulti e anziani. Pubblico e privato si uniscono. In programma, con il patrocinio del Municipio 8, la rigenerazione del campo da pallavolo, dell’area giochi e dell’area gazebo. Una riqualificazione funzionale ma anche artistica mediante la realizzazione di un’opera d’arte murale sul campo di pallavolo, in collaborazione con Filippo Benzoni, in arte Nobez. Nescafé porta avanti il suo impegno per promuovere e sensibilizzare i cittadini di oggi sui valori e le sfide necessari per la costruzione di un futuro migliore e più sostenibile.