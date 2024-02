Ripetitore nel cortile dell’oratorio. Residenti sul piede di guerra

"No all’installazione di un’antenna telefonica nel cortile dell’oratorio". Cittadini in fermento, in via De Nicola, per la posa di un ripetitore in un’area di pertinenza della parrocchia San Carlo Borromeo. I residenti dei palazzi vicini, circa 230 famiglie, temono eventuali conseguenze, in termini di salute e ambiente, del campo elettromagnetico che si irradierà dall’antenna. Intanto, i lavori preliminari all’installazione sono già partiti. "Abbiamo interessato il sindaco, che dice di non avere competenza su quell’area, e don Luca Violoni, che non ha risposto alle numerose richieste degli amministratori di condominio, di poter ricevere gli elaborati di progetto, le risultanze di Arpa e copia degli studi sull’assenza d’impatto per la salute pubblica - fanno sapere i residenti -. Oltretutto, nel 1999 la Cei ha emanato una lettera che dava un orientamento contrario all’installazione di antenne telefoniche in edifici di culto; orientamento peraltro confermato dal Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici".

"La posa di un ripetitore - proseguono - era stata proposta anche ai condomini dei palazzi adiacenti la parrocchia, che però avevano rifiutato, in una logica di tutela della salute e dell’ambiente, nonostante il contributo economico offerto per effettuare questa operazione assorbisse in molti casi anche il 50% delle spese condominiali ordinarie". I residenti non escludono iniziative di protesta, per cercare di far sentire la propria voce. "Nei palazzi adiacenti l’oratorio - concludono- ci sono parecchie persone fragili, a partire da bambini e anziani con multimorbilità. Anche gli uffici del Comune si trovano a una distanza minima da dove verrà installata l’antenna".

Alessandra Zanardi