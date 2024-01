Rinnovato Mille occhi sulla città per la sicurezza dell’hinterland Prosegue per un anno l'iniziativa "Mille occhi sulla città" che coinvolge alcuni comuni del Milanese, forze dell'ordine e istituti di vigilanza. L'accordo prevede lo scambio di informazioni per segnalare problemi di sicurezza e degrado ambientale. La collaborazione dimostra lo spirito di coesione interistituzionale nel territorio.