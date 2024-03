Milano, frena la rigenerazione urbana di Crescenzago. Slitta di un anno il piano per 350 case a prezzi calmierati

Milano – Avanti piano. La trasformazione di un parcheggio di Crescenzago nel progetto “Green Between” con 350 case a prezzi accessibili può attendere. Una determina di mercoledì del Comune, infatti, registra un ritardo non lieve nell’iter del progetto che aveva vinto la seconda edizione del concorso di rigenerazione urbana “Reinventing Cities” per l’area alla periferia nord-est della città. In estrema sintesi: l’iter amministrativo si sarebbe dovuto concludere entro il 31 dicembre 2023, è slittato fino al 31 marzo, cioè a dopodomani, ma visto che gli approfondimenti e le integrazioni progettuali non sono stati ancora depositati, Palazzo Marino ha deciso di prorogare la scadenza di un altro anno, fino al 31 marzo 2025.

Ma ecco i dettagli di “Green Between, Tessiture urbane”, che sarà realizzato da Redo Sgr grazie a un diritto di superficie accordato dal Comune per 90 anni. Si tratta di un piano di housing sociale che porterà a creare 350 unità alloggi con prezzi a portata di ceto medio, almeno così hanno promesso gli attuatori. “Green Between", come anticipato sopra, è il vincitore per il sito di Crescenzago della seconda edizione di Reinventing Cities, il bando internazionale indetto dal Comune insieme a C40 che prevede l’alienazione o la costituzione del diritto di superficie di siti da destinare a progetti di rigenerazione urbana in chiave sostenibile.

L’obiettivo? Trasformare un’anonima e sottoutilizzata area di parcheggio in un quartiere ecologico di social housing. Sulle 350 unità abitative, due terzi andranno in locazione a canone convenzionato destinate a giovani e famiglie, con un piano terra caratterizzato da aree destinate alla vita pubblica e commerciali al servizio della comunità, in un’ottica della città “a 15 minuti“.

Non solo. All’esterno della nuova costruzione nascerà una grande piazza prospiciente la fermata della metropolitana di Crescenzago, affiancata da un boulevard verde ciclopedonale che dalla stazione condurrà al parco Lambro. Dal sottopassaggio si approderà a una vasta area attrezzata come campo da gioco teatralizzata dalla presenza di tribune inverdite e scalinate, superata la quale si giungerà alla piazza del mercato, cuore pulsante del nuovo distretto.

Ma torniamo all’iter. Nella determina si legge che "entro il termine contrattualmente previsto (il 31 dicembre 2023, ndr ) il promissario acquirente (Redo Sgr, ndr) ha presentato l’istanza di rilascio di permesso di costruire convenzionato per l’attuazione dell’intervento, la cui istruttoria è ancora in corso essendo stati richiesti di approfondimenti e integrazioni progettuali non ancora depositati da parte del soggetto attuatore".

Quindi, continua l’atto del Comune, "essendo ormai prossima la scadenza del termine del 31 marzo 2024, permanendo l’interesse pubblico a dare attuazione al progetto vincitore della competizione internazionale Reinventing Cities, si rende necessario procrastinare ulteriormente il termine sino al 31 marzo 2025, stipulando l’apposito “Atto di Proroga del Termine di stipula del Contratto Definitivo”".