Rider finisce sotto il tram: salvo

Le immagini sono impressionanti: uno scooter sotto il tram all’angolo tra via Monte Velino e via Varsavia, a due passi dagli ingressi dell’Ortomercato. Per fortuna, il conducente, un fattorino di 38 anni, non ha riportato gravi conseguenze: è stato soccorso dai sanitari di Areu e trasportato al Policlinico in condizioni non preoccupanti. L’incidente è avvenuto qualche minuto prima delle 12.30 di ieri: stando a una prima ricostruzione, il motociclista è salito sul marciapiedi e ha invaso la sede tramviaria, tagliando la strada al mezzo pubblico della linea 16. In via Monte Velino sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi del caso e accertare la dinamica dell’incidente: non sembrano esserci dubbi sulla responsabilità del centauro, che avrebbe eseguito una manovra vietata, probabilmente per prendere una scorciatoia.