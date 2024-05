“Paolo Spada era un uomo e un medico meraviglioso”: i pazienti ricordano il chirurgo morto a 56 anni

Buccinasco (Milano) – Due comunità in lutto per la scomparsa del medico Paolo Spada, ma centinaia di commenti sui social, di cordoglio e vicinanza alla famiglia, fanno capire come la fama del chirurgo vascolare e docente in Humanitas abbia raggiunto tutta l’Italia. Le comunità di Buccinasco, dove Spada viveva con la moglie Barbara e i figli, e quella di Rozzano, dove il chirurgo lavorava, hanno espresso dolore e tristezza per la perdita di "una persona eccezionale - scrive un paziente - capace di avere cura di chi ha bisogno, sia con la sua esperienza professionale sia con la bontà d’animo che lo caratterizzava".

Il medico era diventato famoso con la pagina Facebook, in cui affiancava il virologo Guido Silvestri, Pillole di ottimismo, seguita da circa 200mila persone. Spada riusciva "a elaborare con parole semplici dati che mettevano paura - ricorda un sostenitore della pagina -, ci ha tenuto compagnia in un periodo di grande incertezza, affanno e confusione. I suoi post erano condivisi migliaia di volte, proprio perché in modo chiaro ed efficace riusciva a far comprendere le criticità e rassicurare, nonostante il momento critico". La professionalità unita all’umanità di Spada viene ricordata da decine di pazienti che hanno lasciato il proprio messaggio di cordoglio sui social.

"Ha fatto tanto per mio marito, era un grandissimo chirurgo. Un uomo e un medico meraviglioso - altri commenti sui social -, ci lascia un patrimonio di umanità. Grazie per tutto quello che ha fatto per i suoi pazienti, non lo dimenticheremo". E ancora: "Aveva solo 56 anni: un’ingiustizia aver perso così presto una persona che dava così tanto agli altri. Un grande uomo, ha curato mio papà sempre trasmettendo il suo ottimismo. La mia famiglia lo ricorderà sempre con tanta stima e affetto". "Non dimenticheremo la sua volontà di trasmettere l’importanza di vivere la vita con intensità e passione. Grazie per tutto quello che ci ha donato. Una persona speciale e rara. È stato un privilegio conoscerlo". La moglie di Spada, Barbara Massa, anche lei conosciutissima a Buccinasco per la sua arte teatrale e il suo impegno nell’aiutare il prossimo, ha annunciato che i funerali si terranno lunedì 27 maggio, alle 16, nella Parrocchia Maria Madre della Chiesa di via Marzabotto.