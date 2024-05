Morto Paolo Spada, la sua storia da medico a paziente: non avere paura, seguire le passioni e dare il massimo

Buccinasco (Milano), 25 maggio 2024 – Buccinasco e Clinica Humanitas di Rozzano in lutto: è morto il dottor Paolo Spada, chirurgo vascolare e docente. La malattia con cui ha convissuto per mesi lo ha spento nella notte tra venerdì e sabato.

Spada viveva a Buccinasco con la moglie Barbara e i figli, ma era conosciuto in tutta Italia ed era diventato un punto di riferimento importante, medico e umano, capace di parlare al pubblico con toni sempre chiari e semplici, anche quando trattava argomenti medici.

La storia, da medico a paziente

Proprio tre giorni fa, sul gruppo Facebook Humanitas Research Hospital, è stato pubblicato un video che racconta la storia di Paolo Spada, un medico che, ad un tratto, si trova ad indossare i panni del paziente. Quando si è medici e si conoscono già molte risposte, le preoccupazioni di fronte all’incertezza dell’esito della malattia assumono un sapore ancora più particolare.

Il dottor Spada ha affidato alle parole le proprie riflessioni, l’amore per la musica e per le maratone, le “pillole di ottimismo” che lo hanno reso uno degli esperti più seguiti sui social durante la pandemia, e il grande insegnamento che ha tratto dalla sua vita: non aver paura, seguire le proprie passioni e dare il massimo.

“L’idea di svegliarsi un giorno con una diagnosi terribile è l’incubo di ogni medico, un brutto sogno che ti cambia l’esistenza – ha raccontato Spada - A me è successo. Da anni convivo con una patologia seria, ma ne ho tratto un ulteriore insegnamento: in un percorso di vita che per tutti quanti è a termine, lungo o corto che sia, l’importante è dargli un significato e vivere appieno la propria esistenza.“

Le ‘Pillole di ottimismo’

Spada era diventato celebre sui social con le sue “Pillole di ottimismo”, una pagina seguita da quasi 200mila persone che ha fornito importanti informazioni e rassicurazioni nel periodo del covid, con contenuti specialistici anche di virologi. Sul gruppo venivano pubblicate slide che raccoglievano i dati ufficiali del virus, permettendone una lettura più semplice e immediata. Con il passare dei mesi, le slide erano aumentate e venivano modificate e integrate con nuovi dati, per fotografare con efficacia l’evoluzione della pandemia, introducendo, per esempio, anche il confronto con la situazione in UK. Non solo, sulla pagina si è poi iniziato a parlare della campagna di vaccinazione, che è stata seguita con molto interesse, con l’inserimento nelle slide dei numeri di prime, seconde e terze dosi e ribadendo, all'interno dei periodici post di commento ai grafici, il ruolo decisivo che sta svolgendo nel faticoso processo di uscita dall’emergenza sanitaria.

Affetto e cordoglio social

Appena si è diffusa la notizia della morte di Spada, decine i commenti sui social di cordoglio e vicinanza alla famiglia. “Voglio ricordarti così: un Doc pieno di umanità, un uomo pieno di interessi e di grandi passioni che ha saputo illuminarci e guidarci con le sue "pillole" quotidiane - ogni giorno - durante la pandemia. Aspettavamo i tuoi dati ogni sera tutte insieme, per capire e imparare cosa fosse la pandemia e cosa sarebbe successo. Ci hai insegnato e confortato tanto. Grazie”, ha scritto Vanna su Facebook. Seguita da Anto: “Riposa in pace e grazie per tutto ciò che hai fatto ai tuoi pazienti”. E paolo: 2Sapere che non ci sei più è un dolore immenso. Rimmarrai sempre nei nostri cuori”.