Ricci, volpi e per la prima volta un nibbio reale: il pronto soccorso degli animali non chiude mai

Gli ultimi animali arrivati sono stati un cigno recuperato nella Darsena di Milano, una volpe investita a Novate Milanese e all’inizio dell’anno, Enzo il falco pellegrino, uno dei pulli dei famosi Giò e Giulia, i falchi del Pirellone di Milano. I ricci sono i più numerosi (ben 764), seguiti dai merli (596), rondoni (543), germano reale e cornacchia. Come sempre gli uccelli rappresentano la classe più numerosa (il 75%) con 3435 esemplari, i mammiferi il 23%, ma sono stati consegnati anche 58 rettili, 53 tartarughe e due gechi. Prima volta per un esemplare di nibbio reale. Sono alcuni dati relativi all’attività svolta nel 2023 dal Centro Recupero Animali Selvatici nell’oasi del Wwf di Vanzago, un "pronto soccorso" che ogni anno si occupa di animali feriti. "Dopo il picco di ricoveri del 2021 c’è stata leggera flessione del numero dei ricoveri che sono passati dai 4737 ai 4549 (-3,97% pari a 188 animali) - spiegano dal Cras -. A maggio, giugno e luglio sono arrivati 2.794 animali, pari al 63% degli arrivi dell’anno. Il picco a giugno. Il periodo primaverile è quello che ci impegna di più poiché vengono portati molti pulli, cuccioli e giovani". Il Cras è attivo all’interno del bosco del Wwf. Dal 1995, per 365 giorni l’anno, oltre 60 volontari sotto la guida del veterinario Stefano Raimondi si prendono cura degli animali. Ro.Ramp.