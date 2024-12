Riattivazione del traffico in via Veneto: viabilità a senso unico dal 21 dicembre

Arriva come un regalo di Natale la comunicazione del Comune sulla riattivazione del traffico in via Veneto, oggi consentito a tratti per i lavori di rigenerazione su quella strada. L’annuncio parla anche della viabilità per piazza Garibaldi, tasto dolente per i residenti a causa dei disagi dovuti ai lavori in corso in quell’area.

Il via libero alle auto lungo via Veneto è previsto da sabato 21 dicembre con viabilità a senso unico in direzione Treviglio. Una data annunciata che potrebbe subire qualche variazione, nel comunicato si legge infatti: "Salvo imprevisti". I lavori non sono ancora conclusi, hanno fatto sapere dal Comune, si spera nelle condizioni climatiche favorevoli per l’asfaltatura definitiva della strada. In seguito si provvederà alla posa degli arredi urbani su marciapiedi e all’installazione delle luci a terra davanti alla chiesa.

"Con la riapertura di via Veneto, nell’attesa del ultimazione dei lavori in piazza Garibaldi – spiega il sindaco Fabio Colombo – avremo la possibilità di vedere la prima parte di quella riqualificazione che permetterà a tutti di godere di una città migliore, dopo questo periodo difficile. Un grazie a chi in questi mesi si è impegnato per raggiungere questo primo importante traguardo".

Rinviato a data da stabilire, invece, il restyling previsto in piazza Matteotti. La piazzetta che porta all’ingresso del municipio dovrà attendere per la realizzazione dei giochi d’acqua prevista e descritta nel progetto. Slitta poi l’ingresso delle auto in piazza Garibaldi: contrariamente all’annuncio fatto per il via libero entro fine anno, se ne parlerà non prima dell’inizio di febbraio. Tuttavia, da sabato 21 il passaggio di veicoli in quella piazza sarà consentito temporaneamente, sul tragitto con lavori terminati, ai soli residenti di via Dossena e vicolo dei Fiori per raggiungere le proprie abitazioni. Questo in considerazione della chiusura dell’ingresso in via Dossena da via Veneto a partire dalla stessa data per lavori all’entrata della via.