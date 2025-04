Riaprirà presto il bar Factory chiuso da anni

Il “Factory”, come tutti i cormanesi lo chiamano, tornerà a essere un punto di ristoro e uno spazio di socializzazione per i tanti frequentatori del “Parco dell’acqua” di via Leonardo da Vinci. La caratteristica struttura di via Edison, che un tempo fu il “Cag”, il Centro di aggregazione giovanile di Cormano, tornerà a essere fruibile tra poche settimane, dopo diversi anni di chiusura: in questi giorni di Pasqua, il Comune di Cormano ha consegnato l’area per far iniziare i previsti lavori di riqualificazione ambientale.

L’obiettivo è di poterlo riaprire all’inizio di giugno, in modo che quanti amano passeggiare, correre, rilassarsi e mantenersi in forma al “Parco dell’acqua” possano avere a disposizione il bar per i mesi più caldi dell’anno: “Gli interventi di restyling del Factory Cormano avranno una durata di circa un mese – precisa l’assessore cormanese ai lavori pubblici, Massimo Ghidoni –. Per i primi di giugno contiamo di poter aprire questo punto di ristoro per la cittadinanza. I lavori programmati, per questa prima fase, interesseranno l’impiantistica e gli spazi interni dell’edificio".

Di certo, i soldi per la riqualificazione del “Factory Cormano” sono a disposizione: si tratta dello stanziamento di 150mila euro, che deriva da una recente variazione di bilancio votata in consiglio comunale. A seguire, ci sarà una seconda fase degli interventi nei mesi autunnali, con le opere di manutenzione straordinaria sulla copertura.

Il “Parco dell’acqua”, a tutti gli effetti, è l’area verde all’aperto più “gettonata” dai cormanesi, visto che rappresenta una “cerniera naturale” tra il centro storico di Cormano Vecchia e il quartiere settentrionale di Fornasè.

