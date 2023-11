Riapre la scuola media distrutta dai vandali a San Donato. “Lavoriamo insieme per un’educazione migliore dei ragazzi”

San Donato Milanese (Milano) – La scuola danneggiata dai teppisti ha riaperto le porte agli studenti. Ieri mattina, il saluto ai ragazzi della media Galilei da parte del sindaco Francesco Squeri e dell’assessore all’Istruzione Valentina Marzani che, al fianco del preside Enrico Sartori, hanno voluto presenziare alla riapertura del plesso di via Croce Rossa dopo la due-giorni di pulizia straordinaria e riordino delle aule.

La scoperta dei vandalismi

Un gesto simbolico, ma anche sostanziale, per far sentire la vicinanza delle istituzioni agli allievi dell’edificio che ha subìto 48 ore di stop forzato, dopo essere stato bersaglio di un pesante atto vandalico. L’ipotesi è che a mettere a segno l’incursione sia stato un gruppo di giovani, alunni o ex alunni della scuola. Le indagini sono in corso. "L’adolescenza è un periodo complesso, ma la risoluzione dei conflitti e delle difficoltà non può mai avvenire attraverso azioni dannose e distruttive", scrivono sindaco e dirigente scolastico in una lettera aperta alla città.

Nel documento si esprime ferma condanna dell’accaduto e s’invitano gli adulti, tutti, a lavorare insieme per trovare soluzioni educative efficaci. "A genitori, insegnanti, personale scolastico e rappresentanti delle istituzioni è affidato un importante compito educativo che, comprendendo le cause alla radice di questi comportamenti, porti a lavorare insieme per trovare soluzioni che vadano oltre la semplice attività di salvaguardia e difesa dei beni comuni. Siamo fiduciosi che, col nostro impegno corale, riusciremo a ricostruire il senso di rispetto e l’educazione civica".

Intanto, il presidente del Codacons Marco Donzelli annuncia, in merito all’accaduto, una lettera al Comune di San Donato e un esposto alla Procura della Repubblica. "Le scuole vanno presidiate maggiormente, tanto più che i costi dei danneggiamenti ricadono poi sulla collettività - sono le sue parole -. Non è pensabile assistere inermi a continui atti vandalici agli istituti scolastici, che minano nel profondo il diritto allo studio e il bene pubblico. Anche altre scuole della città, negli ultimi mesi, sono state vittime di intrusioni notturne e danni che dovranno essere ripagati dai cittadini. Occorre intervenire in maniera ferma, aumentando gli strumenti di sicurezza come telecamere e antifurti e individuando i colpevoli per addebitare loro i costi di ripristino".