Rhythmic’s Team, buona la prima

Ottimo debutto per la Rhythmic’s Team alla prima prova del campionato di serie D Silver di ginnastica ritmica a Busto Arsizio. La squadra composta da Matilde, Emma, Rebecca e Clelia ha conquistato un prestigioso terzo posto a livello regionale. Nonostante alcune piccole sbavature, il gruppo ha dimostrato grande potenziale, lasciando intravedere margini di miglioramento che potrebbero portarlo ancora più in alto nelle prossime competizioni.

Meno fortunata la gara per la squadra formata da Clarissa, Elisa, Martina, Anita e Asia, che a causa di un errore è scivolata in undicesima posizione. Questo risultato, seppur lontano dalle aspettative, non intacca il valore del team, che lo scorso anno si era laureato vicecampione regionale.

Per la categoria LB ha gareggiato la squadra composta da Alice, Anna e Alice. Per la prima volta Alice, ginnasta con la sindrome di down, ha partecipato a questa competizione, sostenuta dalle sue compagne, ottenendo un ottimo 11° posto, un traguardo che vale molto. Le allenatrici guardano con fiducia alla prossima gara regionale.

Da.Fa.