Urta un’auto con tre bambini a bordo, non si ferma e va a mangiare al fast food: denunciato

Rho, 23 febbraio 2025 – Causa un incidente stradale, per fortuna con lievi conseguenze. Si allontana senza prestare soccorso e si ferma, poco distante, a mangiare in un fast food. È qui che la polizia locale di Rho ha rintracciato il pirata della strada, un 20enne, che è stato denunciato per fuga in caso di incidente con omissione di soccorso. È successo sabato pomeriggio, il 22, poco le 18. Il giovane era alla guida di un'Alfa 159 station wagon, stata percorrendo la strada statale 33 del Sempione in direzione di Legnano, quando ha superato le auto ferme al semaforo rosso, all'altezza dell'incrocio con via Lainate.

Durante la manovra di sorpasso l'Alfa 159 è finita contro una macchina che proveniva da Legnano e stava per svoltare in via Lainate, con regolare semaforo verde. A bordo della macchina urtata c'erano cinque persone, il conducente, la moglie e tre bambini.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza, per fortuna è rimasta ferita solo la donna di 37 anni che, dopo le cure mediche, è stata trasportata all'ospedale in codice verde all'ospedale Sacco di Milano. La pattuglia della polizia locale invece ha ascoltato le testimonianze e avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, anche attraverso le telecamere di videosorveglianza, e rintracciare il conducente dell'Alfa 159. Non c'è voluto molto, il 20enne probabilmente pensando di farla franca si è fermato in un fast food per mangiare qualcosa. Ma è stato fermato e accompagnato al comando per l'identificazione. A bordo dell'auto, con lui, c'erano altre due persone che invece si sono dileguate probabilmente a piedi.