Travolge un pedone e scappa, caccia al pirata

È caccia al pirata della strada che in via Colombo, a Cerro Maggiore, ha travolto un pedone di 63 anni senza prestare soccorso. Fortunatamente l’uomo ha riportato ferite non gravi, ma l’indignazione è palpabile mentre le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche del guidatore. La comunità resta col fiato sospeso, sperando che il pirata della strada venga presto identificato. Il 63enne ha ricevuto le prime cure sul posto dal personale del 118 ed è stato poi trasportato al pronto soccorso di Legnano. Il fatto è stato rilevato dai carabinieri della Stazione cerrese, impegnati a rintracciare il fuggitivo, verificando gli impianti di sorveglianza in zona che potrebbero aver ripreso il veicolo.

Si è invece fermato l’automobilista che nelle scorse ore ha investito una donna mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali a San Vittore Olona. L’automobilista, svoltando in direzione Legnano, non l’ha vista, urtandola. Immediati i soccorsi dei presenti, la donna è stata trasportata al pronto soccorso. L’incidente è avvenuto meno di 24 ore dopo la presentazione delle strisce pedonali dotate di sensori e di un apposito schermo luminoso con scritta rossa per avvisare i conducenti del passaggio pedonale.