Investe donna sulle strisce e fugge. Rintracciato il pirata della strada

La polizia locale ha rintracciato e denunciato il pirata della strada, residente a Seregno, che lunedì ha investito una signora. Il reato contestato è fuga e omissione di soccorso. Dalla meticolosa ricostruzione da parte degli agenti è emerso che il conducente del mezzo ha investito la 55enne mentre attraversava via Einaudi sulle strisce pedonali. A seguito del colpo violento la donna è caduta a terra. Invece di fermarsi per sincerarsi delle sue condizioni di salute, l’automobilista si è dato alla fuga. Immediatamente dei cittadini hanno allertato il 118 ed è accorsa anche la polizia locale. La vittima è stata trasportata in ospedale in codice giallo dove le è stata diagnosticata una lesione ritenuta guaribile in 25 giorni. Gli agenti del comando di via Isonzo sono riusciti a identificare l’investitore in poche ore, un 76enne di Seregno, al quale è stata ritirata la patente per essere poi denunciato.

Son.Ron.