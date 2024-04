Slot machine accese durante l'orario di divieto: a Rho le prime due multe da 500 euro

Rho (Milano) - Prime due multe da 500 euro a due locali che non hanno rispettato l’ordinanza sugli orari di utilizzo di slot machine e Vtl a Rho. Si tratta di un bar di corso Europa e di un bar di Terrazzano che avevano acceso le macchinette durante l'orario di divieto. In entrambi i locali gli agenti della polizia locale hanno sorpreso giocatori attivi durante gli orari in cui è previsto lo stop: per i gestori è scattata immediatamente la sanzione.

L'ordinanza firmata dal sindaco Andrea Orlandi lo scorso gennaio, riduce gli orari di apertura di sale giochi, sale Vtl, sale scommesse e l’uso di slot machine in locali che le mettono a disposizione. Le attività di gioco devono essere interrotte tutti i giorni della settimana dalle 7.30 alle 9.30, dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 21. Chi viene sorpreso a violare il provvedimento riceve una sanzione pecuniaria pari a 500 euro. Così è stato.

"Il comandante Antonino Frisone organizza costanti controlli, così come fanno la Guardia di finanza e le altre forze dell’ordine: noi non abbassiamo la guardia anche se per i primi mesi le regole sono state seriamente rispettate – commenta l’assessore alla legalità Nicola Violante – Abbiamo appena terminato le Giornate di sensibilizzazione a contrasto del gioco d'azzardo e questa sanzione dimostra che dobbiamo continuare a darci da fare per limitare il più possibile il gioco: le testimonianze di chi si è rovinato la vita e ha rovinato anche quelle dei propri familiari, ci spingono a proseguire il percorso avviato. Chi gioca rischia parecchio e si vince soltanto quando si smette". L'ordinanza rientra tra le misure del "Patto di comunità contro l'azzardo", avviato per contrastare questo fenomeno che in città, come altrove, è molto diffuso.